León XIV celebrará una gran misa en los Campos Elíseos de París en septiembre

París, Francia/El papa León XIV celebrará una gran misa en los Campos Elíseos de París y una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, al norte de la capital, a finales de septiembre, anunció este viernes a AFP el arzobispo Laurent Ulrich.

El papa estadounidense-peruano efectuará del 25 al 28 de septiembre la primera visita de Estado de un pontífice a Francia desde la de Benedicto XVI en 2008. Además de París, visitará Lourdes y Metz.

La misa gigante, prevista el sábado 26 de septiembre por la tarde "en la plaza de la Concordia y en los Campos Elíseos", debería atraer a 500,000 personas, según la diócesis de París.

El encuentro con los jóvenes tendrá lugar la víspera en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, precisó el arzobispo de París. Los organizadores esperan unos 75,000 participantes en este simbólico recinto deportivo para los franceses.

"Al elegir estos lugares, ante todo por su capacidad de acogida, queremos que estos encuentros estén abiertos al mayor número posible de personas, que sin duda vendrán de toda Francia", afirmó monseñor Ulrich.

Después de París, donde se reunirá con el presidente, Emmanuel Macron, León XIV celebrará otra misa al aire libre el domingo 27 en Lourdes, en el suroeste de Francia, y otra al día siguiente en la catedral de Metz, al noreste.

Junto con la visita a España en junio, la planificada en Francia demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica, que su predecesor, Francisco, apenas visitó para centrarse en las "periferias".

El argentino Francisco visitó tres veces Francia como papa, yendo a Estrasburgo, a Marsella y a la isla de Córcega. Pero no fueron visitas de Estado. Tampoco quiso asistir a la reapertura de la catedral de Notre Dame de París a finales de 2024.

Aunque el Vaticano aún no lo ha confirmado, León XIV podría visitar en noviembre Argentina y Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, y la Conferencia Episcopal uruguaya indicaron que existía una "alta probabilidad".