Ministra de Agricultura dice que Francia rechazaría el acuerdo UE-Mercosur en su estado actual

francia/El presidente francés, Emmanuel Macron, que se reunió el miércoles con agricultores, les dijo que el proyecto de acuerdo entre la UE y el Mercosur "tal y como existe hoy, obtendrá un no muy firme de Francia", indicó la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

"Francia no puede validar, en estos momentos, el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque (...) no protege los intereses de nuestros agricultores", dijo Genevard, que también participó en la reunión, celebrada en Toulouse, en el sur de Francia.

Genevard señaló que "no se puede aceptar" que "se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores" y citó la ausencia de salvaguardas, de "medidas espejo" (que se apliquen las mismas normas en ambos territorios) y de "controles en las fronteras" en el proyecto de acuerdo.

Unos 300 agricultores pidieron aclaraciones este miércoles a Emmanuel Macron sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), después de que el mandatario asegurase la semana pasada que veía perspectivas positivas para la firma de ese acuerdo.

"El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha", indicó por su parte Jean-Marie Driat, presidente de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FRSEA), que se opone al tratado en su conjunto.