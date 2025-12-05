Notre Dame acogió a más de 11 millones de visitantes en el primer año tras su reapertura

María Vega, una turista colombiana de 22 años, no concebía un viaje a París sin visitar esta joya del arte gótico, construida hace más de 860 años.

Francia/Más de 11 millones de personas admiraron los blanqueados muros de la restaurada catedral de Notre Dame de París en el primer año desde su reapertura tras el espectacular incendio de 2019, indicaron sus responsables.

El 7 de diciembre 2024, la catedral reabrió sus puertas tras más cinco años de obras, durante una ceremonia en presencia de jefes de Estado como el francés, Emmanuel Macron, y el estadounidense, Donald Trump.

Un año después, "la catedral ha recibido a más de 11 millones de visitantes de todo el mundo", destacan sus responsables.

María Vega, una turista colombiana de 22 años, no concebía un viaje a París sin visitar esta joya del arte gótico, construida hace más de 860 años.

"Es muy importante para mí, ya que recientemente he retomado mi compromiso con la Iglesia", explica la joven, quien se maravilla con una restauración "muy precisa": "La belleza y la simplicidad son impactantes".

La catedral ha superado sus niveles de afluencia, estimados en torno a 8 o 9 millones de personas, previos al incendio del 15 de abril de 2019, que devastó el techo y el armazón.

Los visitantes pueden entrar con o sin reserva, y siempre de manera gratuita. Pese a que la ministra de Cultura, Rachida Dati, propuso cobrar 5 euros (5,83 dólares), la diócesis de París lo rechazó.

Pero ante la afluencia de visitantes, sus responsables se plantean "regular" las entradas, particularmente durante los oficios, en función del número de visitantes ya presentes.

"Es importante recibir bien, que sea agradable para todos venir, para rezar y visitar, en un entorno tranquilo", explican los responsables.

Notre Dame se ha convertido también en un lugar de peregrinación, un fenómeno en auge. Los peregrinos, un tercio de ellos extranjeros, vienen por la Virgen, pero también por la corona de espinas, una reliquia adquirida por San Luís en 1238.

Sin embargo, la restauración todavía no terminó. Los vitrales contemporáneos de la artista Claire Tabouret deben instalarse a finales de 2026 para reemplazar seis de los siete del lado sur del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc.

La restauración completa de la catedral aún necesita 140 millones de euros (163 millones de dólares) en donaciones, indicó el jueves el establecimiento público encargado de la restauración, pese a haberse recaudado ya más de 840 millones de euros (978 millones de dólares).