El papa León XIV vuelve a advertir sobre los peligros de la IA

Ciudad del Vaticano, Santa Sede/El papa León XIV advirtió de nuevo este sábado sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA) y la "falta de transparencia en la creación de los algoritmos" que regulan el funcionamiento de los chatbots.

"Son sobre todo los chatbots basados en grandes modelos de lenguaje (LLM)", como ChatGPT o Gemini, "los que resultan especialmente eficaces en la persuasión oculta", denunció el papa peruanoestadounidense.

Desde su elección en mayo, León XIV no ha dejado de advertir sobre los riesgos de la IA.

"Los modelos de IA están moldeados por la visión del mundo de quienes los construyen y, a su vez, pueden imponer modos de pensar al reproducir los estereotipos y prejuicios presentes en los datos que utilizan", escribió el pontífice en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

También denunció los "sistemas que venden una probabilidad estadística" —lo que hace la IA— "como conocimiento, ofreciéndonos como mucho aproximaciones".

León XIV también se mostró preocupado por el hecho de que "detrás de esta enorme fuerza invisible que nos afecta a todos, solo haya unas pocas empresas".

"El reto al que nos enfrentamos no es detener la innovación digital, sino gobernarla, ser conscientes de su carácter ambivalente", afirmó.

Para lograr este resultado, el papa recomendó "introducir en los sistemas educativos de todos los niveles" una educación a los medios de comunicación y a la inteligencia artificial.

"La revolución digital exige una alfabetización digital (...) para comprender cómo los algoritmos modelan nuestra percepción de la realidad", prosiguió.

Hace un mes, León XIV denunció la carrera por la IA en el ámbito militar y advirtió que "delegar en las máquinas las decisiones sobre la vida y la muerte de las personas" constituye una "espiral destructiva".