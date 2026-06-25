París alerta de saturación hospitalaria por calor y prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública

El prefecto de policía de París advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa están cerca de la "saturación" y anunció la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes.

"Estamos llegando a una 'saturación' de los centros hospitalarios", declaró el prefecto de policía, Patrice Faure, que destacó que el número de ingresos "no cesa de aumentar".

La autoridad mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que veta el consumo de alcohol en París en la vía pública a partir del mediodía del viernes (10H00 GMT) y la prohibición de la venta para llevar a cabo a partir de las 18H00.

"Esta prohibición no se aplica a las zonas del espacio público ocupadas habitualmente por restaurantes y establecimientos de bebidas que cuenten con las autorizaciones necesarias", precisó la Prefectura de Policía.

El decreto estipula la prohibición de consumo en la calle desde las 12H00 del viernes hasta las 07H00 del día siguiente. Después, también registrará un veto desde el mediodía del sábado hasta el domingo a las 07H00.