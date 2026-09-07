Presidente Macron presiona a la UE para vetar las redes sociales a los menores de 15 años

El mandatario francés quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo frente a las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

Bruselas, Bélgica/El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impulsar una legislación europea que prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, con el objetivo de "proteger a todos los niños" de los países del bloque.

El mandatario francés quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo frente a las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

"Es indispensable hoy ir más allá y armonizar mediante un nuevo texto europeo la prohibición de acceso a las plataformas de redes sociales para los menores de 15 años", escribió Macron en una carta fechada el 29 de agosto y consultada este lunes por AFP.

"La urgencia está ahí", apuntó el presidente francés, que ha logrado reunir en los últimos meses una coalición de países de la UE favorable a establecer una "mayoría digital", aunque persisten diferencias entre ellos, especialmente sobre la edad mínima que debería fijarse.

"La verificación de la edad debe basarse en mecanismos nacionales y europeos sólidos y respetuosos de la privacidad", estimó Macron.

También pidió que la futura legislación europea "permita identificar y regular claramente las funcionalidades consideradas adictivas, además de imponer medidas de seguridad por defecto", como por ejemplo "límites de tiempo de uso". Von der Leyen prometió en julio presentar propuestas sobre este tema "después del verano", boreal.