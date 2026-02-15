'Quiero seguir en pie y digna', dice Gisele Pelicot a AFP

"Estoy en mi año 74. Aspiro a la calma. No soy una feminista radical, soy feminista a mi manera. Sé que aún queda mucho camino por recorrer, pese a los avances en materia de consentimiento. Dejo a las nuevas generaciones la tarea de cambiar esta sociedad patriarcal".

Francia/"Quiero seguir en pie y digna": la francesa Gisèle Pelicot asegura que quiere recuperar una vida tranquila y feliz, en una entrevista con AFP con motivo de la publicación de sus memorias, "Un himno a la vida", el 17 de febrero en 22 idiomas.

Pelicot, convertida en un símbolo feminista mundial tras el histórico juicio a su exmarido y a otros 50 acusados de violarla, quiere transmitir un mensaje de esperanza y afirma estar "centrada en el futuro".

Pregunta: El título de su libro en francés es "Y la alegría de vivir". ¿La ha recuperado?

Respuesta: "Estoy mejor. Después del juicio, hice un balance de mi vida y hoy intento reconstruirme a partir de ruinas. A pesar de todos estos trances, incluso en los periodos más oscuros, siempre busqué destellos de alegría. Me centro en el futuro, en la alegría. Sé que puede sorprender a algunos que esperan verme hecha pedazos, pero quiero seguir en pie y digna".

P: Algunos la califican de ícono. ¿Asume usted ese estatus?

R: "Yo no uso esa palabra. Creo que mi historia se ha convertido en un símbolo. Sé de dónde vengo y quién soy. Me parece que no sabemos los recursos que tenemos en nosotros mismos hasta que nos vemos obligados a utilizarlos, y eso también es lo que me gustaría decirles a las víctimas".

P: ¿Por qué escribió este libro?

R: "Necesitaba explicar mi trayectoria vital, dirigirme a todos aquellos y aquellas que me han apoyado. Era una manera de responderles. Escribir este libro con [la periodista y novelista francesa] Judith Perrignon, en quien confiaba plenamente, fue a la vez doloroso y apasionante. Además del caso, traza mi existencia, el recorrido de tres generaciones de mujeres: mi abuela, mi madre y yo. Su ejemplo explica mi fuerza, porque de muy joven tuve que enfrentarme a dramas. Cuando se pierde a la madre a los nueve años, se crece más rápido que los demás".

P: ¿La ayudaron los psicólogos?

R: "Por supuesto, no podía salir de esto sola. ¿Cómo escoger en 50 años de recuerdos manchados por esta serie de crímenes? Viví medio siglo con el señor Pelicot y no tengo ningún recuerdo de las violaciones, solo la memoria de los días felices.

No puedo tirar toda mi vida a la basura, decirme que esos años no fueron más que una mentira. Si lo hago, me derrumbo".

P: Al final del libro, anuncia su intención de ir a ver al señor Pelicot a la cárcel. ¿Por qué?

R: "Querría hacerlo por mí. Esa visita sería una etapa de mi reconstrucción, la ocasión, por primera vez desde su detención en noviembre de 2020, de tenerlo cara a cara. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacer vivir un infierno a toda nuestra familia? ¿Qué le hizo a Caroline [su hija]? Puede que no responda a mis preguntas, pero necesito planteárselas.

Por ahora, no hay ninguna fecha para la visita. Creo que no se hará antes de fin de año".

P: En el libro, habla de sus relaciones con sus tres hijos. ¿En qué punto se encuentran?

R: "Es falso pensar que un drama así reúne a una familia. Es imposible. Cada uno de mis hijos intenta reconstruirse como puede.

El sufrimiento de Caroline me desgarra. Tiene una rabia que yo no tengo. Y está esa duda [de saber si fue violada por su padre] que la condena a un infierno perpetuo. No pongo en duda su palabra, pero no tengo las respuestas. Hoy, nuestras relaciones están más sosegadas y me alegra. Voy a intentar acompañarla lo mejor que pueda".

P: ¿Tiene la intención de seguir siendo una mujer pública?

R: "Estoy en mi año 74. Aspiro a la calma. No soy una feminista radical, soy feminista a mi manera. Sé que aún queda mucho camino por recorrer, pese a los avances en materia de consentimiento. Dejo a las nuevas generaciones la tarea de cambiar esta sociedad patriarcal.

Podremos votar todas las leyes que queramos, pero si no cambiamos las mentalidades, no lo lograremos. Ante todo, se tiene que ver la educación de nuestros hijos. Es necesario que los padres se impliquen".

P: Tiene prevista una gira para presentar su libro. ¿Con qué mensaje?

R: "Un mensaje de esperanza. Después del sufrimiento, uno se puede autorizar de nuevo la felicidad y ser feliz. Es lo que hago. Tengo la suerte de amar de nuevo, es magnífico. Creo que una vida sin amor es una vida sin sol".