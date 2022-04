Como dicta la tradición, los cañones de la Torre de Londres dispararán 62 salvas y otras 41 se lanzarán desde el céntrico Hyde Park. Pero habrá poco más, ya que desde el siglo XVIII el soberano británico celebra su cumpleaños oficialmente en junio para disfrutar del buen tiempo.

Además, este año ese festejo coincidirá con las fastuosas actividades organizadas para el "jubileo de platino", los 70 años de reinado de Isabel II, que llegó al trono el 6 de febrero de 1952.

El último ha sido un año complicado para la reina, entre la muerte de s

Happy Birthday Your Majesty!Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3