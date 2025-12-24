El rey defiende la 'convivencia' en España frente a la 'tensión' política que provoca 'hastío'.

“Los extremismos , los radicalismos y los populismos se nutren de la falta de confianza , la desinformación , las desigualdades y el desencanto con el presente ”, continuó Felipe de Borbón , de 57 años .

Madrid, España/El rey Felipe VI de España defendió este miércoles, en su tradicional mensaje de Navidad, la “convivencia” frente a la “tensión política” en el país, que a su juicio provoca “hastío”.

“La convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria”, afirmó el jefe del Estado desde el Palacio Real de Madrid.

En su mensaje navideño, recordó que en noviembre se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, hecho que abrió el proceso de democratización de España, e insistió en que “nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática”.

“Los extremismos, los radicalismos y los populismos se nutren de la falta de confianza, la desinformación, las desigualdades y el desencanto con el presente”, continuó Felipe de Borbón, de 57 años.

El mensaje del monarca se produce en un contexto de alta polarización política en España, en momentos complejos para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien enfrenta investigaciones judiciales a personas de su entorno y escándalos relacionados con conductas inapropiadas de miembros del Partido Socialista.

También se da tras la derrota socialista en las elecciones regionales de Extremadura, celebradas el domingo pasado, donde triunfó la derecha, que proclamó el “declive irreversible” del Gobierno de Sánchez.

A raíz de estos escándalos políticos, la oposición de derecha exige de manera recurrente la renuncia de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

Sánchez, quien llegó al poder en 2018, afirma ser víctima de una campaña de difamación impulsada por la derecha y la extrema derecha, y asegura que gobernará hasta el final de la legislatura, en 2027.

“Los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección”, advirtió Felipe VI.

“En democracia, las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas”, insistió el rey, quien llamó al diálogo y a una especial ejemplaridad en el desempeño de los poderes públicos.