Rusia exige la salida del país de cónsul noruega acusada de 'rusofobia'

Moscú, Rusia/El gobierno ruso exigió este jueves la salida del país de la cónsul de Noruega acusada de "rusofobia" tras decir que odiaba a los rusos, según un video que se volvió viral en las redes sociales.

"Después de lo sucedido, la presencia de Elisabeth Ellingsen en el territorio ruso es imposible", dijo en un comunicado la portavoz de la diplomacia de Rusia, María Zajárova.

El embajador noruego, Rune Resaland, fue convocado el jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Se le ha "expresado una enérgica protesta por el comportamiento inaceptable de la cónsul E. Ellingsen en un hotel de Murmansk, el 6 de julio, cuando hizo declaraciones rusófobas e injuriosas", subraya el comunicado.

La diplomacia noruega confirmó la convocatoria del embajador en Moscú y añadió que se le había retirado el visado a Ellingsen.

"En la reunión, el embajador reiteró las disculpas" del gobierno de Noruega, destacando que "las palabras utilizadas por la colaboradora no reflejan la política noruega y los puntos de vista noruegos con respecto a Rusia y los rusos", dijo la portavoz de la diplomacia noruega, Guri Solberg.

La semana pasada se produjo un escándalo tras la difusión en las redes sociales de un vídeo de vigilancia de la recepción de un hotel en Murmansk, en el noroeste del país, en el que se veía a Ellingsen molesta porque su habitación aún no estaba lista.

Se le ve gritando en el mostrador de recepción: "Odio a los rusos. Denme otra habitación, no me moveré de aquí (...) estoy acostumbrada a las habitaciones limpias, vengo de Escandinavia, no como una mujer rusa que limpia como puede", dijo.

Rusia y Occidente atraviesan un fuerte período de tensión debido a la ofensiva rusa en Ucrania.