Rusia lanza bombardeo mortal contra Kiev antes de la cumbre de la OTAN

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia lanzó misiles el lunes contra la capital ucraniana, que desataron incendios y mataron al menos ocho personas, en vísperas de la cumbre de la OTAN en Turquía, informaron las autoridades.

Siete personas murieron en el centro de Kiev y una en el distrito de Bucha, al noroeste de la capital, mientras que al menos 34 personas resultaron heridas en la región, según las autoridades. "No hay palabras para aliviar este dolor", escribió en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko.

"El enemigo ataca con misiles balísticos", agregó.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicó que las defensas aéreas se activaron para responder a los ataques y llamaron a la población a permanecer en refugios. El ataque ruso provocó cuatro incendios en cuatro edificios residenciales, según Tkachenko.

"Sitios donde la gente simplemente dormía esta noche", indicó.

Un periodista de la AFP en Kiev escuchó más de 10 explosiones la mañana del lunes durante una alerta aérea.

El jueves murieron al menos 30 personas en el mayor ataque ruso contra la capital ucraniana en la guerra iniciada en 2022.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodomir Zelenski, durante la cumbre de la OTAN del martes en la capital turca de Ankara. Trump también tiene previsto conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar revivir los esfuerzos de paz en Ucrania.

Por su parte, el gobernador de la península de Crimea ocupada por Rusia, Mijáil Razvozhayev, anunció en Telegram que "tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad".

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.