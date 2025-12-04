El TEDH condena a Francia por falta de cuidados a etarra enfermo

El exdirigente de ETA solicitaba 100.000 euros (116.730 dólares) en concepto de daños morales.

francia/El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este jueves a Francia por la falta de acceso a cuidados médicos en prisión del exjefe militar de la organización separatista vasca ETA, Juan Ibon Fernández Iradi, quien padece esclerosis múltiple.

La corte paneuropea considera que las autoridades francesas no proporcionaron a Fernández Iradi, alias "Susper", los cuidados médicos adecuados, lo que constituye una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a los tratos inhumanos y degradantes.

El prisionero, que tiene actualmente 54 años, fue condenado en 2008 a 30 años de prisión por disparar contra un gendarme en 2001 en el suroeste de Francia. Su enfermedad se manifestó en 2011.

Fernández Iradi argumentó que, tras este diagnóstico, su atención médica fue tardía y deficiente, especialmente en lo que respecta al seguimiento neurológico, las consultas especializadas, los cuidados de fisioterapia, el apoyo psicológico y el tratamiento de fondo.

El exdirigente de ETA solicitaba 100.000 euros (116.730 dólares) en concepto de daños morales.

Pero el tribunal con sede en Estrasburgo, en el noreste de Francia, redujo la cuantía a 10.000 euros y también ordenó a Francia el pago de otros 11.840 euros por costas.

Aunque los hechos ocurrieron en Francia, "Susper" fue trasladado en 2022 al norte de España, donde cumple condena actualmente.

Fundada en 1959 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, en vasco) cometió numerosos atentados, asesinatos y secuestros en España y Francia y se la responsabiliza de más de 850 muertes.

En mayo de 2018, ocho años después de haber declarado un alto el fuego, anunció su disolución.