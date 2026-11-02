La tregua más larga de la guerra de Ucrania, en la región de Jersón, está a punto de terminar

Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, se reanudarán este mes, tras haber estado prácticamente congeladas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán en febrero.

La tregua más larga de la guerra de Ucrania, negociada por la primera dama estadounidense Melania Trump y limitada únicamente a la región de Jersón, estaba programada para terminar el domingo por la noche después de que ninguna de las partes anunciara una prórroga.

La inusual tregua en los combates, que comenzó a primera hora del martes, permitió una misión humanitaria a la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, y se produjo mientras la guerra de Ucrania se prolonga por quinto año.

Ninguna de las partes informó de violaciones tras el inicio de la tregua, en lo que un legislador ucraniano describió como la "mayor desescalada desde 2022".

El conflicto, desencadenado por la invasión a gran escala de Rusia en 2022, ha devastado partes del este y el sur de Ucrania, ha dejado cientos de miles de soldados y civiles muertos y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares.

La AFP habló con varios residentes de Jersón, uno de los cuales dijo que el alto el fuego había sido "un soplo de aire fresco".

"Tenemos que aprovechar este tiempo para hacer las cosas", dijo Volodymyr Omeltchenko, un jardinero de 38 años. "Estamos podando los rosales para prepararlos para el invierno".

El alto el fuego debía finalizar el domingo por la tarde.

El papa León XIII, que había presionado a Rusia para que firmara una tregua en Oleshky, dijo que esperaba que la pausa temporal "fortaleciera el deseo de diálogo y condujera a nuevas iniciativas de paz concretas".

Un oficial militar ucraniano, que habló bajo condición de anonimato, expresó su preocupación de que los combates fueran "peores que antes" cuando se reanudaran.

Según el oficial, las fuerzas rusas, desplegadas al otro lado del río Dniéper, habían aprovechado la calma de los últimos días para reunir nuevas tropas, transportar municiones y recabar información sobre las posiciones ucranianas mediante drones de vigilancia.

Tanto Rusia como Ucrania intercambiaron ataques en otros lugares el domingo.

Rusia anunció a primera hora del domingo que un dron había impactado durante la noche contra una "empresa industrial" al este de Moscú.

Los medios ucranianos informaron que Kiev había atacado la refinería de petróleo de Kstovo, calificándola como "una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, que produce combustible y lubricantes".

Kiev ha atacado repetidamente instalaciones rusas de petróleo y gas, en lo que considera una justa represalia por los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

El presidente estadounidense Donald Trump había estado presionando a Kiev para que detuviera esos ataques, culpándolos del aumento de los precios del diésel que los analistas atribuyen a la guerra con Irán.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó el domingo de nuevos cortes de electricidad en todo el país, incluyendo Kiev, tras los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

Los ataques ucranianos causaron la muerte de cinco personas en la Ucrania ocupada por Rusia entre la noche del sábado y la tarde del domingo, según informaron las autoridades rusas.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado a civiles.

Rusia ocupa actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, que anexionó en 2014, la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk —conocidas colectivamente como el Donbás— y grandes extensiones de las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.