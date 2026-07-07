Tres regiones españolas en alerta roja por el calor

Se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 40 °C y los 42 °C en las áreas bajo mayor riesgo.

España/La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) declaró este martes la alerta roja en zonas de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde las temperaturas superarán los 40 °C debido a una intensa ola de calor.

La alerta roja representa un "peligro extraordinario", con posibles "impactos muy graves" para la población y los bienes, según el organismo meteorológico.

Se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 40 °C y los 42 °C en las áreas bajo mayor riesgo.

Ola de calor continuará hasta el jueves

La Aemet estima que la actual ola de calor se prolongará, al menos, hasta el jueves, manteniendo temperaturas extremas en buena parte del este del país.

España, considerada uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, está acostumbrada a registrar altas temperaturas durante el verano. Sin embargo, en los últimos años las olas de calor se han vuelto más frecuentes, intensas y prolongadas, con escasos periodos de alivio.

La actual es la segunda ola de calor del verano en España.

Llega después de que el país registrara el segundo mes de junio más caluroso desde que existen registros meteorológicos.

Según la Aemet, la temperatura media de junio fue 3,2 °C superior a lo habitual, siendo superada únicamente por la registrada en junio de 2025.