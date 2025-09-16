Trump inicia su segunda visita oficial a Reino Unido, en la que le esperan protestas

Ese será el único contacto del dirigente republicano con la capital británica, ya que el miércoles se trasladará al castillo de Windso r , a menos de 40 km de Londres, una de las residencias de la monarquía británica.

Reino Unido/El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este martes a Reino Unido para una visita oficial de tres días, con una agenda dominada por el comercio y los conflictos de Gaza y Ucrania.

El dirigente de 79 años es el primer presidente estadounidense en realizar dos viajes oficiales al Reino Unido, país que ya visitó en 2019 durante su primer mandato.

Trump fue recibido en el aeropuerto londinense de Stansted por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, antes de tomar un helicóptero con su esposa Melania para pasar la noche en la residencia del embajador estadounidense en Londres.

Ese será el único contacto del dirigente republicano con la capital británica, ya que el miércoles se trasladará al castillo de Windsor, a menos de 40 km de Londres, una de las residencias de la monarquía británica.

Eso le permitirá mantenerse alejado de las multitudes, cuando el miércoles hay convocada en Londres una concentración en contra del presidente estadounidense.

También se esperan protestas en Windsor, donde Trump se alojará el resto de su visita, prevista hasta el jueves.

Varias decenas de manifestantes, con pancartas antiTrump y coreando consignas, se concentraron el martes en la calle principal de Windsor, cerca del castillo.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, no es un aliado natural del derechista Trump, pero ha tratado de ganárselo desde que el multimillonario regresó a la Casa Blanca en enero.

Reunión con Starmer

Trump se reunirá con Starmer el jueves en Chequers, la residencia campestre del primer ministro, a 70 km de Londres.

En esa reunión hablarán de un reciente acuerdo comercial que permite a Reino Unido escapar de los peores aranceles impuestos por Washington.

Los británicos "quieren ver si pueden afinar un poco" el acuerdo, declaró el presidente estadounidense antes de volar hacia Reino Unido.

Pero las esperanzas de alcanzar un pacto para reducir los aranceles sobre el whisky y el acero parecen chocar contra un muro, según la prensa británica.

Trump y Starmer tienen previsto firmar acuerdos por unos 13.600 millones de dólares, incluido uno para acelerar nuevos proyectos nucleares, así como lo que en círculos económicos británicos calificaron de "una alianza tecnológica líder a nivel mundial".

Starmer afirmó el lunes que aspira a construir "una edad de oro de la energía nuclear" junto a Estados Unidos.

Coincidiendo con la llegada de Trump, el gigante estadounidense Microsoft anunció una inversión de 30.000 millones de dólares en Reino Unido, la mitad de ellos en computación remota e inteligencia artificial (IA).

Antes del viaje, Google anunció también que invertirá casi 6.800 millones de dólares en Reino Unido en los próximos dos años.

Según Evie Aspinall, directora del grupo de expertos British Foreign Policy Group, la visita es buena tanto para Trump como para Starmer.

"Para Trump es una oportunidad de disfrutar de la pompa ceremonial, que tanto le gusta, y para Starmer, de desviar la atención del descontento interno y centrar el foco en asuntos internacionales donde tiene mayores logros", explicó a la AFP.

Trump y su esposa Melania serán agasajados el miércoles en Windsor por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila, a la que una sinusitis impidió asistir el martes al funeral de la duquesa de Kent.

Melania Trump tendrá su propio programa el jueves, cuando su marido se reúna con el primer ministro británico, con actos en los que estará acompañada por la reina Camila y la princesa Catalina.

'Caso Mandelson'

El viaje llega una semana después de que el gobierno británico destituyera a su embajador en Washington, Peter Mandelson, por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En una carta escrita en 2003 por Mandelson, el diplomático se refería a Epstein como su "mejor amigo".

El mensaje aparecía en un libro compilado por los amigos de Epstein con motivo de su 50.º cumpleaños, que también contiene una carta junto al esbozo de una mujer desnuda con la presunta firma de Donald Trump, aunque este lo niega.

Starmer había nombrado a Mandelson en ese puesto hace menos de un año con la idea de consolidar los lazos entre su gobierno y la administración Trump.