Ucrania anuncia reconquista de una localidad en el norte del país

El ejército ucraniano afirmó además que sus drones atacaron una gran refinería de petróleo en la región occidental rusa de Sarátov, a casi 1.000 kilómetros de la línea del frente.

Kiev, Ucrania/Ucrania anunció el domingo que reconquistó un pueblo fronterizo en la región de Sumi, en el norte del país, mientras que bombardeos cruzados dejaron cinco muertos en territorio ucraniano y dos en Rusia.

"Las fuerzas ucranianas liberaron y limpiaron completamente de ocupantes rusos la localidad de Bezsalivka, en la región de Sumi", anunció el estado mayor del ejército en Telegram.

Por otra parte, Ucrania informó que tres personas murieron "en la región de Zaporiyia (sur) como resultado de los bombardeos rusos" y otras dos en Donetsk, este del país.

Por su parte, el gobernador de Sarátov, Roman Busargin, dijo que "una de las empresas industriales fue dañada", sin especificar cuál exactamente, y que el ataque ucraniano mató a una persona.

Por otra parte, tres bañistas murieron en la ciudad de Odesa, a orillas del Mar Negro, al chocar contra mina mientras nadaban en un área prohibida, informaron las autoridades. Rusia no hizo comentarios sobre la conquista de Bezsalivka anunciada por Ucrania.

Este pequeño pueblo se encuentra justo en la frontera entre Rusia y Ucrania, a unos veinte kilómetros al oeste de la principal zona de enfrentamientos entre los dos ejércitos en esta región. Rusia lanzó una ofensiva en la región de Sumi después de expulsar en abril a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, de la cual ocupaban una pequeña parte desde el verano boreal de 2024.

Las tropas rusas se encuentran a unos veinte kilómetros de la capital regional homónima, que ha sido objeto de varios bombardeos mortales. Sin embargo, la mayor parte de los combates se llevan a cabo en el este del país, donde el ejército ruso, que invadió Ucrania en febrero de 2022, aceleró su avance en los últimos meses frente a un adversario menos numeroso y peor equipado.