La UE impone tasa de 3 euros a pequeños paquetes para frenar avalancha de envíos desde China

Bruselas, Bélgica/Los ministros de Finanzas de la Unión Europea acordaron el viernes imponer, a partir del 1 de julio, un arancel de 3 euros (3,5 dólares) a todos los pequeños paquetes que ingresan a los países del bloque europeo.

La medida arancelaria, que se aplicará a los envíos de menos de 150 euros, busca frenar la avalancha de paquetes expedidos por plataformas asiáticas de bajo costo como Shein, Temu o AliExpress.

En 2024, alrededor de 4.600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros ingresaron al mercado europeo, lo que equivale a más de 145 paquetes por segundo. De ese total, el 91% procedía de China.

Hace un mes, los ministros de Finanzas de los 27 países de la UE aprobaron eliminar la exención de aranceles de la que se beneficiaban estos pequeños paquetes importados. Productores y comerciantes europeos denuncian, cada vez con más fuerza, este flujo masivo de importaciones sin aranceles, que consideran una forma de competencia desleal.

Además, muchos de estos productos importados no cumplen con las normas europeas de seguridad y calidad. La tasa de 3 euros por paquete se aplicará de manera temporal hasta que la Unión Europea encuentre una solución permanente para gravar este tipo de importaciones, indicó un portavoz de la UE.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, celebró el nuevo impuesto europeo, calificándolo como una “gran victoria para la Unión Europea”. Esta medida de la UE es solo el primer paso de una ofensiva comercial contra la avalancha de productos chinos que ingresan al territorio europeo.

A esta acción debería sumarse, a partir de noviembre de 2026, la instauración de tasas de gestión sobre los envíos de menos de 150 euros. Bruselas propuso en mayo fijarlas en 2 euros por paquete.