La viuda de Navalni pide a Putin que libere a los opositores a la guerra en Ucrania encarcelados

Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder de la oposición del Kremlin, Alexei Navalny.
Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder de la oposición del Kremlin, Alekséi Anatólievich Navalni. / AFP
15 de agosto 2025 - 06:57

Varsovia, Polonia/La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, pidió el viernes al presidente Vladímir Putin que libere a los opositores a la guerra en Ucrania encarcelados en Rusia.

"Liberen a los activistas y periodistas rusos, a los civiles ucranianos, a todos los que han sido encarcelados por expresar opiniones antiguerra o por publicaciones en redes sociales", declaró Navalnaya, en un vídeo publicado en Telegram.

En su mensaje, publicado horas antes de la cumbre entre Putin y Donald Trump en Alaska, Navalnaya se dirigió a ambos presidentes.

"Deben tomar una decisión irreversible, algo que no pueda deshacerse" para que esta cumbre sea "histórica", afirmó en referencia a la guerra en Ucrania, al tiempo que solicitó un nuevo intercambio de presos.

Desde febrero de 2022, cuando lanzó la invasión de Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en internet, con procesos judiciales contra cientos de personas que se han opuesto a la guerra.

Muchos opositores rusos han tenido que huir del país.

"Desgraciadamente, sé mejor que nadie el coste de los retrasos" en la liberación de prisioneros, escribió Navalnaya, en referencia a su marido, que falleció en las cárceles rusas en febrero de 2024.

Alexéi Navalni era el principal opositor de Putin y falleció de forma repentina en una colonia penitenciaria del Ártico el 16 de febrero de 2024.

Su familia y sus partidarios afirman que fue asesinado por orden de Putin.

