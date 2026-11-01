El FBI acusa a Corea del Norte de robar 6.000 millones de dólares en criptomonedas a Binance

La noticia del ciberataque provocó que los precios de la mayoría de las principales criptomonedas cayeran drásticamente el viernes.

Washington, Estados Unidos/El FBI acusó el sábado a Corea del Norte del robo de más de 6,000 millones de dólares en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas.

La plataforma aseguró haber sido blanco de un ciberataque complejo, en la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.

Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen diario de operaciones.

La noticia del ciberataque provocó que los precios de la mayoría de las principales criptomonedas cayeran drásticamente el viernes.

El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de que un grupo afiliado a Corea del Norte llamado TraderTraitor estaba detrás del ataque.

TraderTraitor es el mismo grupo al que se le atribuye un robo de 1,500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del año pasado.

"La República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance" alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

La empresa aseguró que cubriría las pérdidas derivadas del ataque cibernético con la compra de tokens con sus propios fondos, con el fin de reponer el 90% de lo robado.

El FBI agregó que "miembros de TraderTraitor" están convirtiendo activos sustraídos en Ethereum, y que esperaba que esos activos se blanquearan aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo.

Agregó que estaba instando a las entidades del sector privado "a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados".

Control de daños

Binance anunció el sábado que ha reservado más de 6.340 millones de dólares de los fondos de la empresa para cubrir las pérdidas derivadas del ataque cibernético.

"Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente", declaró la empresa en X.

Binance suspendió los retiros de los usuarios tras el ataque, pero indicó en su última actualización que estaba en camino de reanudarlos el domingo.

El ataque a Binance se produjo en un momento en que muchos observadores expresan su preocupación de que las capacidades cada vez mayores de los modelos de inteligencia artificial puedan comprometer la criptografía y los protocolos de seguridad de las tecnologías de la información.

El bitcoin se desplomó casi un 5% tras la noticia del ataque. Ethereum cayó casi un 6% y el BNB, la moneda nativa de Binance, se desplomó casi un 10%.

Binance dijo el viernes que estaba trabajando para resolver lo que denominó un "ataque complejo" con varios "puntos de violación".

La enorme magnitud del ataque ha puesto de relieve la capacidad de Corea del Norte para encontrar medios ilícitos de obtener ingresos.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014 cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como venganza por "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.