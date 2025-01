FBI sospecha que el responsable del atentado en New Orleans no actuó solo

Los investigadores barajan la posibilidad de que el responsable del ataque con un camión en Nueva Orleans en el que murieron al menos 10 personas no haya actuado solo, según informó el miércoles la Oficina Federal de Investigación (FBI).

"No creemos que Jabbar fuera el único responsable", dijo la agente especial del FBI Alethea Duncan, refiriéndose al sospechoso Shamsud-Din Jabbar, un hombre de 42 años que, según las autoridades, llevó a cabo el ataque. Duncan también informó que se encontraron en la ciudad dos bombas caseras que ya fueron puestas bajo control.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:15 de la madrugada del 1 de enero en el corazón del famoso Barrio Francés de esta ciudad de Estados Unidos, que estaba lleno de gente celebrando la llegada de 2025. "El perpetrador, disparó contra nuestros agentes desde el vehículo cuando lo estrelló. Dos policías fueron tiroteados. Se encuentran estables", dijo en una rueda de prensa la superintendenta de Policía Anne Kirkpatrick, al asegurar que el atacante "intentó atropellar a la mayor cantidad de personas posible". "Estaba decidido a provocar la masacre", añadió.

Jabbar tenía una bandera del grupo Estado Islámico (EI), indicó en un comunicado el FBI, que intenta "determinar los posibles vínculos del sujeto con organizaciones terroristas". El vehículo utilizado fue una camioneta eléctrica Ford F150 blanca. El ataque se produjo apenas diez días después de otro similar en la ciudad de Magdeburgo, en Alemania, en el que murieron cinco personas y más de 200 resultaron heridas.

Reacciones de Biden y Trump

El presidente Joe Biden reaccionó advirtiendo que "no tolerará" ataques contra su pueblo. "No hay justificación para la violencia de ningún tipo y no toleraremos ningún ataque contra ninguna de las comunidades de nuestra nación", afirmó el jefe de Estado saliente en un comunicado.

Su próximo sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, relacionó a su vez el incidente con la inmigración irregular. "Dije que los criminales que están llegando son mucho peores que los que tenemos en el país (...) y terminó siendo cierto", escribió en redes sociales antes de que se conociera la identidad del atacante. Agregó igualmente que la tasa de criminalidad del país "está en un nivel nunca visto", aunque, de acuerdo al FBI, los delitos violentos han disminuido drásticamente.

En las primeras horas del año, la zona estaba repleta de personas que celebraban en el Barrio Francés, un distrito famoso por sus bares, restaurantes y su historia del jazz. Según declararon testigos a la cadena CBS, un vehículo a alta velocidad embistió a la multitud justo antes de que su conductor saltara al suelo y comenzase a disparar un arma, a la vez que la policía respondía al fuego.

La camioneta blanca atravesó una barricada "a gran velocidad". "Una vez que pasó junto a nosotros, escuchamos disparos y vimos a la policía corriendo en esa dirección", señaló a CBS Nicole Mowrer. "Cuando cesaron los disparos, salimos a la calle y nos encontramos con muchas personas que habían sido alcanzadas. (Queríamos) ver qué podíamos hacer para ayudar", añadió.

Sugar Bowl

Nueva Orleans es uno de los destinos más visitados de Estados Unidos y el incidente se produjo poco antes de que la ciudad albergue un importante partido de fútbol americano, conocido como Sugar Bowl, en el que participan equipos de la Universidad de Georgia y Notre Dame. "Vamos a asegurarnos de que nuestras rutas y el Superdome sean seguros hoy para el partido", dijo Kirkpatrick.

Según las autoridades municipales, la vigilancia fue intensa durante el Año Nuevo, ya que la ciudad se preparaba para recibir a multitudes. El departamento de policía local había anunciado una dotación de personal "al 100 por ciento, con 300 oficiales adicionales", incluso a caballo y utilizando unidades sin distintivos.

El icónico Barrio Francés publicó ofertas especiales para Año Nuevo, incluidas fiestas LGBTQ y un cabaret de drag cerca de donde tuvo lugar el incidente.