El fondo soberano noruego ganó más de 246,000 millones de dólares en 2025

Oslo, Noruega/El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, ganó 2,362 billones de coronas, el equivalente a 246.480 millones de dólares, en 2025, impulsado por sus inversiones en tecnología y finanzas, anunció el jueves.

Alimentado por los ingresos petroleros y gasíferos del Estado noruego e invertido en distintas categorías de activos en todo el mundo, el fondo vio su valor total alcanzar la colosal suma de 21,268 billones de coronas (2,2 billones de dólares) a finales de año.

“El fondo registró un desempeño muy sólido en 2025”, señaló su director, Nicolai Tangen, en un comunicado oficial.

“Las acciones de los sectores de tecnología, finanzas y materias primas destacaron, aportando una contribución significativa al rendimiento global”, añadió.

En porcentaje, el rendimiento del fondo se situó en el 15,1% en 2025.

Las inversiones en renta variable, que representaban el 71,3% de la cartera, rindieron un 19,3%.

El fondo soberano noruego está invertido en unas 7.200 empresas en todo el mundo y posee, de media, alrededor del 1,5% de todas las compañías cotizadas del planeta.

Sus mayores participaciones se concentran en el sector tecnológico estadounidense: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon.

Las inversiones en renta fija (26,5% de los activos) ganaron un 5,4%, mientras que las inversiones inmobiliarias (1,7% de la cartera) obtuvieron un 4,4%.

Las inversiones en energías renovables no cotizadas, aunque todavía marginales, registraron un rendimiento del 18,1%.