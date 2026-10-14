Francia considera una 'señal de alarma' el aumento del costo de su deuda

El gobierno prevé cerrar 2026 con un déficit fiscal del 5,4%, muy superior al 3% fijado por las reglas de la zona euro, y una deuda pública del 119,3% del PIB, un récord desde que se empezó a elaborar esta estadística en 1978.

París, Francia/Francia conserva la "confianza de los mercados", aunque el aumento del costo de su deuda pública constituye una "señal de alarma", afirmó este miércoles su ministro de Economía, Roland Lescure, cuando su gobierno busca adoptar un fuerte ajuste fiscal.

Los representantes de los grandes organismos financieros han expresado su preocupación por el fuerte aumento del rendimiento del bono soberano a 10 años de la segunda economía de la Unión Europea, que se aproxima al 5% en el mercado de deuda.

Un aumento de este bono significa que Francia debe pagar más por financiarse en los mercados de deuda, en un contexto en que el gobierno planea un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros (60.500 millones de dólares) en los presupuestos de 2027.

"Tenemos la confianza de los mercados en el sentido de que no tenemos problemas para emitir deuda, pero nos cuesta más caro y eso es una señal de alarma que todos debemos tener en cuenta", declaró Lescure en el medio franceinfo.

El gobierno prevé cerrar 2026 con un déficit fiscal del 5,4%, muy superior al 3% fijado por las reglas de la zona euro, y una deuda pública del 119,3% del PIB, un récord desde que se empezó a elaborar esta estadística en 1978.

Su proyecto de presupuestos, que debate actualmente la Asamblea Nacional (cámara baja), aspira a reducir el déficit al 5% del PIB en 2027, pero su adopción parece incierta por la falta de mayoría del gobierno y la elección presidencial prevista en medio año.

Los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron están marcados además por fuertes tensiones sociales, con las protestas estudiantiles pidiendo más medios y la convocatoria de manifestaciones el sábado contra la carestía de la vida.