Gobierno español trabaja de forma 'incansable' para identificar a los fallecidos del accidente ferroviario

De su lado, Emiliano García-Page, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde ocurrieron los hechos, informó que "hay 70 denuncias de desaparición".

España/El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que su administración trabaja "de manera incansable" para identificar a los 69 fallecidos en la colisión de dos trenes de alta velocidad, ante la angustia de familiares que buscan desaparecidos.

"Estamos trabajando de manera incansable todos los poderes del Estado (...) para tratar de dar y arrojar la mayor información cuanto antes de manera fehaciente a los familiares de las víctimas", señaló el dirigente socialista tras una reunión de los servicios de emergencia cerca de Urda, municipio del centro del país donde ocurrió la tragedia.

Sánchez reiteró el "compromiso" para ir "notificando el desfile de sus familiares conforme avance toda esa identificación (...) de las víctimas de este terrible accidente" ocurrido la mañana del miércoles, cuando un tren de la empresa estatal Renfe embistió por detrás de otro de la compañía Iryo, detenido en la vía, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

De su lado, Emiliano García-Page, el presidente de la región de Castilla-La Mancha, donde ocurrieron los hechos, informó que "hay 70 denuncias de desaparición".

Esas denuncias podrían coincidir con los fallecidos, ya que en su mayoría todavía no han sido identificados.

"No descartamos que pueda haber más fallecidos", advirtió García-Page, al detallar que aparte de haber recuperado "cuerpos completos", los rescatistas han recopilado "hasta 31 bolsas con restos parciales y eso, como comprenderán, es de una enorme complejidad a la hora de la identificación".

Después de haber aportado ADN, numerosos familiares de los desaparecidos se encuentran esperando en la ciudad de Toledo, en cuya morgue se están realizando las identificaciones, según constató un periodista de la AFP.

Hasta el momento se han realizado "48 autopsias" y "se han notificado 5 identificaciones a familiares de las víctimas", indicó a última hora del jueves el organismo judicial a cargo de este trabajo.

Ayudados por tres enormes grúas blancas y perros, este viernes continuaba la búsqueda de víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones, aunque "va quedando menos por descubrir", indicó en la televisión pública TVE Esther Padilla, portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha.