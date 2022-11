Guerra en Ucrania: Papa Francisco hace duros señalamientos contra Rusia

El Vaticano/El papa Francisco por primera vez desde las acciones armadas violentas del ejército ruso contra Ucrania se pronuncia y señala las crueldades cometidas contra la población civil.

En una entrevista concedida a una revista Jesuita en Estados Unidos, Francisco reconoció que ha intentado acercamiento con los rusos para que se alcance la paz, pero los esfuerzos no han dado frutos.

“El segundo día de la guerra, fui a la embajada rusa (ante el Vaticano), un gesto inusual porque el Papa nunca va a una embajada. Y allí le dije al embajador que le dijera a Putin que estaba dispuesto a viajar a condición de que me permitiera una pequeña ventana para negociar. Serguéi Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de alto nivel, me contestó con una carta muy bonita de la que entendí que por el momento no era necesario”, dijo el máximo Jefe de la Iglesia católica.

El Papa reconoció que Ucrania es un pueblo “martirizado” y reveló que tiene mucha información sobre la “crueldad” del ejército ruso en territorio ucraniano. Sobre esto último señaló que son los “chechenos” y los “buriatos” los que actúan con “mayor crueldad”.

“Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información sobre la crueldad de las tropas que entran. En general, los más crueles son quizás los que son de Rusia, pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, etc”, dijo Francisco en la entrevista que fue compartida por el medio argentino Infobae.

En su reciente visita a Baréin, el Papa rezó por lo que llamó “una Ucrania martirizada” que ha estado en medio de un conflicto bélico desde febrero del 2022, cuando las fuerzas rusas del presidente Vladimir Putin invadieron diversos territorios.