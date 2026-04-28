Guyana se queja de broche de presidenta venezolana que incluye territorio en disputa

Durante sus dos visitas oficiales este mes como presidenta interina, Rodríguez lució un broche dorado con la silueta del mapa de Venezuela que incluye el Esequibo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, se quejó el martes del broche que uso su homóloga de Venezuela durante dos visitas oficiales, que incluye el disputado territorio de Esequibo en la silueta del mapa de su país.

El área de 160.000 km2 es centro de un litigo centenario entre Caracas y Georgetown que se reavivó en 2015 cuando el gigante estadounidense ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo.

Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero en Caracas.

Era su vicepresidenta y responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Durante sus dos visitas oficiales este mes como presidenta interina, primero a la isla de Granada y luego a Barbados, Rodríguez lució un broche dorado con la silueta del mapa de Venezuela que incluye el Esequibo.

Ali consideró "profundamente lamentable" que en esos encuentros se haya visto la "exhibición prominente de símbolos" que afirman la reivindicación territorial de Venezuela sobre esa zona en disputa.

En una misiva enviada a la Comunidad del Caribe (Caricom), el líder guyanés apuntó que la vecina Venezuela no puede pretender normalizar mediante símbolos, mapas, legislación, nombramientos o exhibición oficial un asunto aún pendiente por resolver.

Georgetown pide a la más alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce.

Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa del Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

"El uso de los espacios de Caricom para proyectar o promover una reivindicación territorial contra un Estado miembro corre el riesgo de ser interpretado como aquiescencia o tolerancia", escribió Ali.

"Ninguna acción, ya sea deliberada o inadvertida, debe crear la impresión de que las plataformas de la Comunidad pueden utilizarse para promover reivindicaciones que están actualmente ante la Corte Internacional de Justicia", agregó.

Rodríguez gobierna bajo la presión de Estados Unidos, aliado de Guyana. Washington asegura que defenderá a Georgetown en caso de un conflicto con Venezuela.

La mandataria aboga por una "negociación de buena fe" para resolver el diferendo territorial.