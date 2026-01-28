Hamás dice estar dispuesto a traspasar el gobierno de Gaza

El acuerdo para detener la guerra desatada tras un brutal ataque de combatientes de Hamás en Israel en octubre de 2023 también prevé el desarme del grupo y la retirada israelí de Gaza.

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó este miércoles a AFP que está preparado para traspasar el gobierno de Gaza a un comité tecnocrático palestino pero insiste en que el cruce fronterizo de Rafah se reabra.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), compuesto por 15 miembros, es un equipo de tecnócratas palestinos creado como parte de un acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre.

Está encargado de gestionar el gobierno de Gaza en la posguerra y trabajará bajo la supervisión de la "Junta de Paz", que dirigirá el presidente estadounidense Donald Trump.

"Se han tomado medidas concretas sobre el terreno", afirmó Hazem Qassem, portavoz de Hamás en la Franja de Gaza.

"Podemos hablar ahora de una plena disponibilidad de todos los ministerios, organismos y aparatos, incluso en el ámbito de la seguridad, para entregar todos los expedientes" al comité de administración, dijo.

"Los protocolos están preparados, los archivos están completos y se han establecido comités para supervisar la entrega, asegurando una transferencia completa de la gobernanza en la Franja de Gaza en todos los sectores al comité tecnocrático", añadió el portavoz.

Se espera que el comité, encabezado por el exviceministro de la Autoridad Palestina Ali Shaath, entre en la Franja de Gaza una vez que se reabra el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto.

El portavoz de Hamás estima que este paso "debe abrirse en ambas direcciones, con plena libertad de salida y entrada a la Franja de Gaza, sin ningún obstáculo israelí".

El cruce lleva cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron su control en mayo de 2024, excepto por una reapertura limitada a principios de 2025.

"Lo más importante es que supervisemos cómo este comité maneja las salidas y entradas de los ciudadanos con plena libertad de acuerdo con el acuerdo, y no según las condiciones israelíes", afirmó el portavoz de Hamás.

Israel se ha comprometido a una "reapertura limitada", una vez que tuviera los restos mortales del último rehén, Ran Gvili. Los recuperó el lunes.

El acuerdo para detener la guerra desatada tras un brutal ataque de combatientes de Hamás en Israel en octubre de 2023 también prevé el desarme del grupo y la retirada israelí de Gaza.