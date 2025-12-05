Bolsonaro designa a su hijo Flávio para disputar las elecciones de 2026 en Brasil

El expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

El expresidente ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para disputar las elecciones de 2026, días después de ingresar a prisión condenado por golpismo.

El senador de 44 años, considerado más moderado que su padre, recibió el apoyo del Partido Liberal para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

"Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", escribió el viernes Flávio Bolsonaro en X.

"Me coloco delante de Dios y de Brasil para cumplir esta misión", agregó.

Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra Lula, con quien perdió las elecciones.

"Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) confirmó su precandidatura. Si así lo habló Bolsonaro, ¡está todo dicho!", escribió el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, en un comunicado.

Flávio Bolsonaro ha sido un fiel acompañante del expresidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra.

Tras la noticia, el índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo, el principal de América Latina, registró una fuerte caída de hasta 4%.

El mercado tenía la mirada puesta especialmente en Tarcísio de Freitas, el gobernador de Sao Paulo, capital económica de Brasil, y considerado más cercano al establishment.

Sin embargo, De Freitas, fiel aliado de Bolsonaro, siempre ha negado que busque la presidencia.

Flávio es un "político equilibrado, experimentado y preparado para el diálogo", dijo a la AFP el diputado Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja del congreso.

En familia

Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar por cuarta vez la presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad.

Con el expresidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, incluido el de la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

El exmandatario, de 70 años, tiene otros cuatro hijos. Uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, es un diputado radicado actualmente en Estados Unidos que libró una campaña en favor de su padre ante la administración de Donald Trump durante el juicio.

Los otros dos hijos varones, Carlos y Renan, son concejales municipales.

Flávio es considerado un mayor articulador político, mientras que Eduardo y Carlos suelen adoptar un tono más agresivo en sus declaraciones políticas en las redes sociales.

El senador suscitó sin embargo en octubre una polémica al sugerir que Estados Unidos bombardeara embarcaciones en Rio de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

Después dijo que su mensaje había sido malinterpretado.

Además de su condena y de estar inhabilitado políticamente, Jair Bolsonaro sufre problemas de salud derivados de una puñalada que recibió en 2018 durante un acto electoral.

Tras numerosas operaciones, ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente crisis de hipo y vómitos.

Los abogados han pedido prisión domiciliaria "humanitaria" para él.