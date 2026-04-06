Hospital de Gaza informa de 10 muertes por violencia entre palestinos y ataques israelíes

Este nuevo incidente amenaza el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás respaldado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre.

Un hospital de Gaza informó el lunes de la muerte de al menos 10 personas por choques entre la población de la Franja y ataques israelíes cerca de una escuela del centro del territorio palestino que servía de refugio para desplazados por el conflicto.

Este nuevo incidente amenaza el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás respaldado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre.

"Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas, entre ellas seis en estado crítico, a causa de los bombardeos israelíes y los enfrentamientos al este del campo de Al Maghazi", en el centro del territorio, informó el hospital de los Mártires de Al Aqsa en un comunicado.

La agencia de defensa civil de Gaza, una fuerza de rescate que opera bajo la autoridad de Hamás, confirmó el número de víctimas mortales.

Un testigo palestino declaró a la AFP que la violencia comenzó con enfrentamientos entre hombres armados de una milicia contra Hamás, presuntamente respaldada por Israel, y algunos residentes de la escuela que contaban con el apoyo del movimiento islamista palestino.

"Poco después, las fuerzas israelíes bombardearon la zona cercana a la escuela", añadió.

Se desconoce cuántas personas murieron por los enfrentamientos entre la población y cuántas por los ataques aéreos.