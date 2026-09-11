Incendio quema parte de un campamento de migrantes en enclave español de Ceuta

La mayoría de los más de 70,000 migrantes que irrumpieron en Ceuta el 30 y 31 de julio retornaron a Marruecos en las horas siguientes.

Madrid, España/Un incendio aparentemente accidental calcinó una parte de un campamento de migrantes en Ceuta, sin heridos, informó este viernes a la AFP la Policía Nacional en este enclave español norafricano al que ingresaron decenas de miles de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

En el incendio, ocurrido en la noche del jueves al viernes, "no hubo daños personales" porque "se desalojó rápidamente la zona y las naves aledañas", pero las llamas quemaron "algunas tiendas de campaña", indicó una portavoz de la policía.

"En principio, el incendio se produjo de manera fortuita, por una vela, por un cigarrillo, por una pequeña hoguera", detalló la portavoz.

El suceso ocurrió en uno de los campamentos que las autoridades han instalado para albergar a los miles de migrantes que permanecen en el pequeño territorio de 18,5 km² y 80.000 habitantes, a la espera de ser identificados para saber si tienen derecho a asilo o deben ser expulsados.

La mayoría de los más de 70.000 migrantes que irrumpieron en Ceuta el 30 y 31 de julio retornaron a Marruecos en las horas siguientes.

Pero miles se quedaron en Ceuta, donde desde entonces la situación ha degenerado en situaciones de violencia y protestas de la población local que exige volver a la normalidad.

La noche de jueves a viernes también ocurrieron otros incendios en Ceuta, principalmente por vehículos que quedaron calcinados, señaló la portavoz de la policía.

Por uno de los vehículos incendiados fue detenido un ciudadano ceutí, dijo la fuente.

Asimismo, se han registrado en noches anteriores otros incendios en distintos puntos de Ceuta cerca de asentamientos de migrantes, pero "se presupone que también han sido fortuitos", agregó.