¡Inhumano! Camiones demolieron albergue de mascotas con ellas dentro

Por favor ayuda me. Por favor comparta. Ocupo maximo ayuda que se puede. Esto me paso ayer. Si quieres venir para ayudar estas bien venida. Si quieres donar estas bien venida. Mi whatsap 6462687190 Mi gofundme (tiene viejo video puesto pongo nuevo pronto): https://www.gofundme.com/f/our-dog-dream Mi Cashap: $DraGuille Información Santander : Guillermina Dee Galvan Schweiger No. Clave Interbancaria 014022606073756115 No. de cuenta : 5579 0701 4125 9013 Gracias por su apoyo. 🙏