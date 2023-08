Expertos califican como 'necesario' crear una regulación para la tenencia de perros

Ciudad de Panamá, Panamá/Un anteproyecto de Ley por el cual se establecen sanciones para los dueños de perros de raza pitbull que causen lesiones a niños o adultos, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 10 de agosto por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Abel Beker.

Con esta nueva iniciativa, se busca prohibir que estos animales se encuentren sueltos por las calles, dado que, de acuerdo con el diputado, algunos de estos han causado lesiones y muertes a algunas personas.

Las reacciones por parte de la opinión pública no se hicieron esperar ante la presentación de este anteproyecto de Ley. Algunas la señalan incluso de incentivar la intolerancia y promover el abandono por parte de dueños que no se sientan en condiciones de educar y mantener a un pitbull.

Para el entrenador canino Mario Chang, es necesario realizar una regulación con base a la responsabilidad civil y penal de la tenencia de perros, que por tendencia son calificados como "peligrosos" por su tamaño o por su peso.

"Más que estigmatizar una raza o circunscribirlo a un grupo de razas, debes evaluar también lo que es la tenencia responsable. En 2019 ya se discutió una Ley, que no prosperó, con respecto a los perros que son considerados como peligrosos. Más que nada, debemos definir cuáles son las responsabilidades que tienen las personas en criar, manejar y darle mantenimiento, además de, un uso adecuado a sus perros de acuerdo a la función que se les asigne", señaló.

De acuerdo con Chang, estadísticamente se ha comprobado que los perros de tipo "Bull" son los que presentan de forma frecuente esta tendencia.

"Producto de la crianza indiscriminada. Las personas desconocen y no identifican el peligro al momento de reproducir sus perros. Solo observan parámetros de fenotipo, pero, no la parte genotípica, los cuales son los rasgos conductuales que pueden determinar si cruzo o no un perro", indicó.

Al momento de realizar la presentación de este Anteproyecto de Ley, el diputado Beker argumentó que esta propuesta no busca incomodar a los dueños de estos animales, por el contrario, se pretende crear una reglamentación para que no "hagan un daño".

"Considero que se debe reglamentar cuando alguna persona desea tener uno de estos animales, el mismo debe contar con un cerco o aula. Estos animales no pueden estar sueltos por las calles, el mismo es muy peligroso", destacó el diputado en su momento.

Según el entrenador Chang, la agresividad en los perros se debe más a un tema de crianza que de raza y que si no se tiene una educación de información pertinente para los futuros propietarios de estos animales, causarán problemas a largo plazo.

"En ocasiones tratamos de humanizar demasiado a los perros con comentarios como ¡Hay que lindo el cachorrito, va a dormir conmigo en mi cama!, le estamos dando roles de ser humano. Al darles roles de ser humano, se distorsiona completamente su naturaleza. Según su especie, el perro es canis familiaris. Nosotros somos Homo sapiens. De acuerdo a la información de sus ancestros, él se va a categorizar como que él no es el último de la fila", manifestó Chang.

Agregó que, producto de esto, se originan las agresiones en estos animales y que, si se maneja mal el concepto del animal, se afecta su jerarquización, por lo que luego se tienen problemas.

Puntualizó que a las mascotas se les está dando roles de ser humano por carencias de las personas y que la mejor forma de demostrarle amor a estos animales es brindándoles un buen plan de atención.