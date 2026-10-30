Inicia en Japón un tratamiento de Parkinson con células madre

A nivel mundial, la Fundación para el Parkinson estima que la enfermedad afecta a más de 10 millones de personas.

Un paciente comenzó una terapia pionera a nivel mundial para tratar la enfermedad del Parkinson con células madre, declaró este viernes la compañía farmacéutica japonesa encargada del tratamiento, después de su aprobación condicional en el país.

"El primer trasplante fue realizado en el Hospital Universitario de Kioto en octubre", declaró Sumitomo Pharma el viernes en un comunicado, en el que dio cuenta de los resultados.

Las terapias actuales "alivian los síntomas sin reducir ni detener el avance de la enfermedad", precisó la entidad.

El tratamiento de la farmacéutica consiste en el trasplante de millones de células madre pluripotentes inducidas (iPS), provenientes de personas sanas, al cerebro del paciente.

Las iPS son creadas al transformar células adultas "especializadas", es decir, que ya cumplieron una función específica en el cuerpo, en células "jóvenes", que pueden volver a convertirse en casi cualquier tipo de célula del cuerpo.

En este caso, se transforman en precursoras de células de dopamina, que ya no están presentes en las personas con la enfermedad de Parkinson.

Japón aprobó la innovadora terapia en marzo, después de un ensayo clínico exitoso.

Durante este estudio, siete pacientes de entre 50 y 69 años recibieron implantes de cinco o diez millones de células en ambos hemisferios del cerebro.

Posteriormente, se les dio seguimiento durante dos años y no se observaron efectos adversos graves. Cuatro pacientes mostraron mejoras en sus síntomas.

Sumitomo Pharma anunció el viernes que planea realizar trasplantes en entre 20 y 30 pacientes de aquí a marzo de 2029. Está llevando a cabo un ensayo clínico también en Estados Unidos.

El Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa neurológica que afecta al sistema motor del cuerpo, provocando muchas veces temblores y dificultades de movimiento.

A nivel mundial, la Fundación para el Parkinson estima que la enfermedad afecta a más de 10 millones de personas.