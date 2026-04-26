Inician juicios contra responsables del gobierno de Bashar al Asad en Siria

El movimiento de protesta contra Al Asad comenzó en Daraa el 15 de marzo de 2011, después de que 15 estudiantes fueran detenidos por, supuestamente, haber hecho pintadas antigubernamentales en las paredes de la ciudad.

Un tribunal sirio llevó a cabo la primera audiencia del juicio del derrocado gobernante Bashar al Asad y de altos cargos de su gobierno, uno de los cuales compareció en persona.

Asad y su hermano Maher huyeron de Siria y serán juzgados en ausencia, pero Atif Najib, uno de sus familiares, se sentó en el banquillo con las manos esposadas.

Najib fue jefe de seguridad política en la provincia sureña de Daraa, cuna del levantamiento de 2011 en el país, y está acusado de orquestar una represión allí. Es primo del Bashar al Asad.

"Hoy iniciamos los primeros juicios de justicia transicional en Siria", declaró el juez Fakhr al-Din al Aryan al abrir la sesión.

"Esto incluye a un acusado bajo custodia, presente en el banquillo, así como a acusados que han huido de la justicia", añadió.

La guerra civil siria comenzó con una brutal represión de las protestas y se transformó en un conflicto de 13 años que dejó más de medio millón de muertos.

Las nuevas autoridades sirias han prometido reiteradamente justicia y rendición de cuentas por las atrocidades cometidas durante la era Asad.

Asad huyó a Moscú junto a un puñado de personas de confianza cuando fuerzas lideradas por islamistas se acercaban a Damasco en diciembre de 2024.

El movimiento de protesta contra Al Asad comenzó en Daraa el 15 de marzo de 2011, después de que 15 estudiantes fueran detenidos por, supuestamente, haber hecho pintadas antigubernamentales en las paredes de la ciudad.