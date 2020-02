La Guardia Costera podría estar violando derechos humanos, según informe que menciona a Panamá

Este tipo de situaciones irregulares fueron reveladas por la versión digital de BBC Mundo y donde citan investigaciones de la consultora ecuatoriana “ Parametría”, quienes publicaron el informe: “ A la deriva: repercusiones sociales del narcotráfico en el Pacífico ecuatoriano".

El trabajo describe como varios ciudadanos ecuatorianos que, en medio de la necesidad, aceptan llevar droga por el Pacífico hasta Estados Unidos, son capturados en aguas internacionales y puestos en prisiones flotantes.

" Ningún detenido sabe a ciencia cierta qué destino correrá su suerte tras el abordaje y detención por parte de la Guardia Costera (…) Los mantienen en condiciones vejatorias, que van desde el uso de cadenas y grilletes hasta restricciones alimenticias y fisiológicas”, relata el informe.

Estos navíos de la Guardia Costera usan varios puertos de Centroamérica y Panamá. Muchas veces vienen con los prisioneros a bordo, que no saben cuál será su futuro. La gran mayoría son llevados ante la justicia de Estados Unidos, sin embargo, para que eso ocurra, deben esperar hasta tres meses en medio del mar.

Según el informe, “ los capturados pasan por puertos de Guatemala y Panamá e incluso por el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba) antes de ser trasladados y juzgados en tribunales de EE. UU”.

La Guardia Costera no respondió a la BBC sobre los señalamientos en su contra, pero defienden sus operaciones contra el narcotráfico en aguas internacionales.

Today 20K#s of cocaine worth ~$338M was offloaded from the #USCG Cutter Munro! The offload represents 8 separate suspected smuggling vessel interdictions & disruptions made between mid-Nov and mid-Jan by the cutters Cutters Munro, Thetis, Resolute & Tampa. https://t.co/6dlyGiAzxfpic.twitter.com/5cLAxlmakb