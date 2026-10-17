Irán apoya 'un proceso político' para resolver conflicto entre hutíes de Yemen y Arabia Saudita

Desde 2014, Yemen está inmerso en una guerra civil que enfrenta a los hutíes, respaldados por Irán, con el gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudita.

Bagdad, Irak/El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró el sábado que su país apoya un "proceso político" como solución al conflicto que enfrenta a los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, con Arabia Saudita.

Los combatientes hutíes han atacado reiteradamente en las últimas semanas objetivos sauditas, entre ellos instalaciones energéticas y el aeropuerto internacional de Riad, donde 13 personas murieron en un ataque de gran magnitud el pasado fin de semana.

"Apoyamos la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Yemen, así como las de Arabia Saudita. Apoyamos un proceso político inclusivo y global, que constituye la única vía realista y sostenible para resolver el problema", dijo durante un discurso pronunciado en Bagdad ante la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

Desde 2014, Yemen está inmerso en una guerra civil que enfrenta a los hutíes, respaldados por Irán, con el gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por Arabia Saudita.