Izquierdista Sánchez disputará balotaje en Perú contra derechista Fujimori

El balotaje presidencial entre dos candidatos opuestos ideológicamente está previsto para el 7 de junio.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez clasificó para la segunda vuelta de las presidenciales de Perú y enfrentará en junio a la derechista Keiko Fujimori, tras alcanzar el miércoles una ventaja insuperable cuando el escrutinio avanzó al 99,94%.

Sánchez se consolidó en el segundo al superar al ultraderechista Rafael López Aliaga por 18.799 votos. Las actas de la primera vuelta del 12 abril que faltan revisar corresponden a 16.500 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundidos en su página web.

El candidato de la coalición Juntos por el Perú acumuló 12% de los apoyos, contra 11,9% de López Aliaga. El recuento avanza con retraso por las denuncias de irregularidades en la votación.

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera los resultados de la primera vuelta con 17,1% de los sufragios.

"Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo", declaró Sánchez a periodistas luego de conocer la diferencia irreversible.

El balotaje presidencial entre dos candidatos opuestos ideológicamente está previsto para el 7 de junio.

La probabilidad de que López Aliaga revierta su derrota apelando al tribunal electoral ha sido descartada.

"El Jurado Nacional de Elecciones ya no puede hacer nada, no hay nada que resolver en el porcentaje que ya señala a los dos primeros puestos", dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta.

Será la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, intente ganar la presidencia de su país, mientras que para Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación.