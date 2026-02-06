Jefe del Parlamento de Venezuela anticipa aprobación de ley de amnistía para el martes próximo

La amnistía es impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Venezuela aprobará el martes próximo una ley de amnistía general que se debate en el Parlamento, anticipó el viernes el jefe del poder legislativo durante una visita a familiares de presos políticos en un centro de detención en Caracas.

"Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva, al estar esa ley aprobada ese mismo día salen todos", dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez durante el encuentro con las familias, transmitido por el canal estatal VTV.

El Parlamento aprobó el jueves en primera discusión una ley de amnistía, la segunda en la era del chavismo.

"Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", prometió Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, al ser rodeado por familiares de presos políticos.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario Nicolás Maduro, se reunió más temprano con decanos de las universidades más importantes del país para discutir el proyecto de ley de Amnistía.

Dijo que existe un "consenso nacional" en la necesidad de avanzar en la amnistía para "avanzar en el perdón".

"Los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar, avanzar en un proceso que garantice la reconciliación, el encuentro entre todos los venezolanos y en la paz del país", afirmó Maduro Guerra.