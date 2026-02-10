Líder opositora Machado dispuesta a volver a Venezuela pese a nueva detención de aliado

La opositora declinó sin embargo dar detalles de cuándo podría ocurrir su retorno a Venezuela, país que abandonó clandestinamente, para poder recoger su Premio Nobel de la Paz en diciembre pasado.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este lunes estar dispuesta a volver a su país pese a la nueva detención de uno de sus más cercanos aliados que había sido excarcelado.

"Esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo. Todo lo contrario", declaró Machado a la prensa en Washington.

La opositora declinó sin embargo dar detalles de cuándo podría ocurrir su retorno a Venezuela, país que abandonó clandestinamente, para poder recoger su Premio Nobel de la Paz en diciembre pasado.

"En su momento se darán a conocer por las vías oficiales", dijo. "Yo he sido muy clara en que mi propósito es regresar a Venezuela lo antes posible y acompañar a los venezolanos en el avance hacia la transición democrática", añadió.

"Lo que está ocurriendo en Venezuela a estas horas es la demostración de que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, que tiene terror al ciudadano", añadió.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, muy cercano a Machado, fue liberado el domingo y detenido pocas horas después, y su familia denuncia que se encuentra desde entonces en paradero desconocido.

La jornada del domingo "ha sido un día donde hemos tenido emociones muy extremas: el alivio de tantos familiares que ven regresar a la persona que que tanto quieren", describió Machado, que aseguró que pudo hablar con Guanipa poco después de que saliera de prisión.

"Pero por otra parte, vemos esta reacción de la tiranía donde inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar, a mi amigo", añadió.

"¿Por qué? ¿Cuál fue el delito?", preguntó Machado.

La opositora dio sus declaraciones a la salida de su visita a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde mantuvo reuniones con expertos del órgano que vela por los derechos fundamentales en la región.

La CIDH llevó a cabo su última misión en Venezuela en 2002, y desde entonces el gobierno no autoriza el regreso de sus expertos, que piden visitar los principales centros de detención y entrevistarse con opositores, entre otras actividades.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha liberado a centenares de presos, y promueve una Ley de Amnistía.

"Estamos en un proceso político tremendamente complejo. Las decisiones que ha ido adoptando el régimen han sido producto de una presión internacional", explicó la opositora, que regaló su medalla del Nobel al presidente estadounidense Donald Trump en señal de agradecimiento.