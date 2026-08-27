Llamadas a la calma en Ceuta, casi un mes después de la entrada masiva de migrantes

La situación en Ceuta ha desencadenado una batalla política entre el gobierno de izquierda y la oposición de derecha y de extrema derecha, que reclaman la devolución de todos los migrantes sin excepción.

Ceuta, España/Los gobiernos de España y Ceuta llamaron este jueves a la calma ante la creciente tensión en el enclave español casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, tras unos altercados que incluyeron una agresión a militares.

La presión ha ido en aumento desde la irrupción el 30 y 31 de julio de más de 70.000 migrantes al pequeño territorio español en el norte de África, con protestas cada vez más numerosas de los ceutíes que denuncian problemas de seguridad e higiene y acusan al gobierno central de abandono.

Horas después de la entrada masiva, la mayoría de los migrantes regresaron a Marruecos, pero permanecieron miles de ellos -entre 3.500 y 7.000 según el Gobierno y al menos 10.000 según las autoridades ceutíes- con dificultades para acceder a alimentos, agua, refugio e instalaciones sanitarias, durmiendo en refugios improvisados, playas y deambulando por las calles.

Una protesta de miles de ceutíes la noche del miércoles terminó con disturbios cuando la policía lanzó gases lacrimógenos para impedir que se enfrentaran con migrantes acampados en una playa, según reseñó la prensa española.

Y la madrugada del jueves, un vehículo militar con cuatro soldados "recibió una emboscada" de unos 70 migrantes, que atacaron con piedras y otros objetos, obligando a los militares a huir y solicitar ayuda de la policía, según informó a la AFP un portavoz de la Policía Nacional en Ceuta.

Los policías lograron "detener a 12" migrantes, todos "marroquíes", apuntó el portavoz, quien dijo desconocer "la finalidad" de la acción de los migrantes, que dejó un militar herido de levedad por una pedrada.

"Mensaje de calma"

"La tensión en la ciudad de Ceuta es muy elevada" porque "no hay respuestas" por parte del Gobierno central y los habitantes "nos sentimos abandonados", afirmó este jueves a la radio Cadena Ser Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda de la autoridad de la ciudad autónoma.

De todas maneras, Chandiramani hizo un llamado "a la no violencia", al señalar que "se puede salir a la calle" a protestar, pero "siempre en un ambiente de tranquilidad, porque esa alta crispación no nos lleva a ningún sitio".

Hablando en el Congreso en Madrid, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, envió un "mensaje de calma, de confianza en el Estado (...) a los ciudadanos de Ceuta".

"Estamos trabajando sin descanso hasta recuperar la normalidad en la ciudad autónoma", declaró.

Ante las críticas de parte de la población ceutí y sus autoridades de que el gobierno central ha reaccionado de forma muy lenta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado medidas en los últimos días con el objetivo de dar refugio a los migrantes y agilizar su devolución a Marruecos.

Para acelerar el proceso, aprobó un "mando único" para Ceuta, que detenta el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien pidió "comprensión" a los ceutíes al recordarles que las autoridades tienen que identificar a cada migrante para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser devuelto.

"Yo entiendo que haya personas que digan que se devuelva ya" a los migrantes, "pero tenemos que hacerlo respetando (...) la ley", advirtió el miércoles en una visita a Ceuta, un pequeño enclave de 18,5 km2 y 80.000 habitantes.

"Invasión"

El Ministerio del Interior anunció este jueves el envío de más personal para identificar a los migrantes.

Los miles de menores de edad no acompañados deben recibir una protección especial y el gobierno aprobó este jueves transferir 25 millones de euros (29 millones de dólares) adicionales para acogerlos.

"Las devoluciones de niños y de niñas (...) se tienen que dar de acuerdo con la garantía de los derechos humanos (...) y de acuerdo con un procedimiento jurídico muy exigente", recordó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La situación en Ceuta ha desencadenado una batalla política entre el gobierno de izquierda y la oposición de derecha y de extrema derecha, que reclaman la devolución de todos los migrantes sin excepción.

"Los ceutíes llevan un mes aguantando solos lo que no les corresponde. No se hizo nada por evitar la invasión (...) y no se está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día", afirmó este jueves en X Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha).