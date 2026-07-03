Lula felicita a peruana Keiko Fujimori y aboga por una ‘ambiciosa’ agenda bilateral

Lula destacó los lazos históricos entre Brasil y Perú, que comparten una extensa frontera, y abogó por trabajar en áreas como la lucha contra el hambre, la protección de la Amazonía y el combate al crimen organizado transnacional.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó este viernes a la derechista Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales peruanas y le ofreció trabajar en una agenda bilateral "ambiciosa".

Fujimori, de 51 años, ganó el balotaje del 7 de junio por un estrecho margen frente al izquierdista Roberto Sánchez, y se convertirá en la primera mujer en asumir la presidencia de Perú. Fue proclamada oficialmente este viernes.

En un mensaje publicado en la red social X, Lula le deseó éxito en la conducción de su mandato y en la tarea de "unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo".

"Cuente con Brasil para construir juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana", escribió el izquierdista.

La peruana Fujimori y el colombiano Abelardo de la Espriella fueron los últimos en sumarse a la lista de líderes de derecha que se han impuesto en las urnas en América Latina desde que volvió a la Casa Blanca el republicano Donald Trump.

Brasil, México y Uruguay son ahora excepciones.

En su mensaje, Lula destacó los lazos históricos entre Brasil y Perú, que comparten una extensa frontera, y abogó por trabajar en áreas como la lucha contra el hambre, la protección de la Amazonía y el combate al crimen organizado transnacional.