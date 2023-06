Lula vuelve a defender a Maduro y critica la oposición venezolana

Brasil/Este jueves el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva volvió a defender al mandatario venezolano Nicolás Maduro, comparando la negativa de la oposición venezolana a aceptar la victoria de Maduro con el intento de golpe de Estado que sufrió Brasil en enero de este año y dijo que Venezuela sufre una intervención extranjera.

En una entrevista con Radio Gaúcha, el mandatario brasileño al hablar sobre la situación de Venezuela expresó, “Quien quiera derrotar a Maduro, que lo derrote en las próximas elecciones. Gánenle y asuman el poder. Iremos a fiscalizar, si no hubiera elecciones limpias, lo diremos”.

Otro de los reproches de Lula van hacia la campaña internacional para apoyar al opositor Juan Guaidó “un ciudadano que no había sido electo” a llegar a la Presidencia de Venezuela, pues, “la gente necesita aprender a respetar el resultado de las elecciones. Lo que no es correcto es la injerencia de un país en otro y fue lo que hizo el mundo intentando elegir a Guaidó como presidente de Venezuela”.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) enfatizó que “si esa moda pega, no hay más garantía de la democracia, se acaba la garantía de la voluntad de los electores”.

Comparó la situación con lo ocurrido en su país cuando recordó “¿No tuvimos aquí un ciudadano, un expertico que no quiso aceptar el resultado electoral? ¿No tuvimos aquí un ciudadanito que quiso dar un golpe de Estado el 8 de enero? Hay gente que no quiere aceptar el resultado de las elecciones”, refiriéndose a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil y con quien se midió Lula en las elecciones para llegar al poder.

Esta sería la segunda vez en menos de 2 meses que Lula defiende a su homólogo venezolano, pues fue tan solo a finales de mayo, cuando el presidente brasileño recibió en Brasilia a Maduro y expresó que hoy continua aun habiendo prejuicios contra Venezuela y pese a los informes en donde se muestra la clara violencia y represión que vive ese país, sostuvo que lo que sucede en el país caribeño es “una narrativa construida”.

Estas declaraciones ocasionaron fuertes críticas contra Lula da Silva entre ellas las de la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, que expresó vía Twitter que “Lula debería entender que si quiere que Brasil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela debe empezar por un diagnóstico acertado -y no falseado- de la realidad”.

Como con Ucrania, Lula debería entender que si quiere que Brazil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela debe empezar por un diagnóstico acertado —y no falseado— de la realidad.



El autoritarismo en Venezuela no es una “narrativa construida”. Es una realidad incuestionable. https://t.co/IbYAOa3xSa — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 29 de mayo de 2023

Además del mismo Guaidó que expresó “Olvida a los asesinados, a las víctimas, la destrucción del Amazonas y a los millones de migrantes. Actitudes negacionistas de jefes de estado son aval para que individuos como Maduro sigan actuando con impunidad”.

Con información de los medios Infobae y La Gaceta.