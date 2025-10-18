Maduro dice que plan de defensa ante 'amenaza' de EEUU está activo en toda Venezuela

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela, aunque sin precisar la fecha. También dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de la droga del país caribeño.

Caracas, Venezuela/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este sábado que el plan de defensa ante las "amenazas" de Estados Unidos se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.

Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con siete buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, que Caracas considera como una "amenaza" para presionar un "cambio de régimen".

En respuesta, Maduro ordenó ejercicios militares por estados con miles de efectivos, concentrándose en fronteras.

"Hoy completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados", dijo en un audio en Telegram el mandatario, que anuncia frecuentemente este tipo de maniobras, muy publicitadas en redes sociales, pero no necesariamente traducidas en operaciones visibles sobre el terreno.

Las maniobras en la madrugada de este sábado fueron en Guárico, Cojedes, Barinas y Portuguesa (centro), indicó.

El despliegue naval estadounidense se anunció poco después de que Washington acusara a Maduro de encabezar carteles de droga y, hasta la fecha, se informó de seis embarcaciones de presuntos "narcoterroristas" atacadas por Estados Unidos con un saldo de al menos 27 muertos.

Buena parte de los ejercicios militares de Venezuela se realizan durante horas de la madrugada. Imágenes de militares saliendo de cuarteles fueron transmitidas por el canal estatal.

También participan la policía, Protección Civil y un cuerpo castrense integrado por civiles.

Esta semana se realizaron ejercicios en la frontera con Colombia, donde se anunció el despliegue de 17.000 efectivos, así como en Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy (oeste).