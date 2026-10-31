Rubio asegura que EEUU no estuvo involucrado en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil

"El gobierno de Estados Unidos no participó directamente" en la salida de Bolsonaro de su país, agregó Rubio.

Atlanta, Estados Unidos/El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que Washington no intervino directamente en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo pasado.

"Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país", explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta, donde acogió a los ministros de Asuntos Exteriores del G-20 para una reunión de dos días.

"El gobierno de Estados Unidos no participó directamente" en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro condenado en Brasil, huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.