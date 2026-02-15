Rubio dice que 'no hay ninguna razón' para cuestionar conclusiones sobre envenenamiento de Navalni

Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia anunciaron durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que el Estado ruso era el principal sospechoso del envenenamiento del opositor ocurrido hace dos años.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo que no tenía "ninguna" razón para cuestionar la conclusión de cinco países europeos según la cual el opositor ruso Alexéi Navalni fue envenenado en su prisión rusa.

"Por supuesto, no tenemos ninguna razón para cuestionarla; no la impugnamos", dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en Bratislava, donde realiza una visita por unas horas.

Navalni, un férreo crítico del presidente Vladimir Putin, murió en una prisión del Ártico en circunstancias misteriosas el 16 de febrero de 2024, mientras cumplía una condena de 19 años de cárcel.

El sábado, cinco países europeos indicaron que una toxina mortal conocida como epibatidina, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, había sido detectada durante análisis de laboratorio de muestras tomadas del cuerpo de Navalni.

Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia anunciaron durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que el Estado ruso era el principal sospechoso del envenenamiento del opositor ocurrido hace dos años.

"Es un asunto muy serio", dijo Rubio el domingo, y agregó que, si bien este informe no implica a Estados Unidos, "eso no significa que no estemos de acuerdo con el resultado".

"No tenemos ninguna razón para cuestionarlo, y no lo impugnamos ni entramos en conflicto con esos países al respecto", añadió.