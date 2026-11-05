Machado y González respaldan plan para elecciones presidenciales en Venezuela el 24 de julio de 2027

En una declaración conjunta, los dirigentes venezolanos respaldaron la propuesta de convocar elecciones presidenciales dentro de los seis meses posteriores a la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Caracas, Venezuela/Los dirigentes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González respaldaron una propuesta para convocar elecciones presidenciales en Venezuela dentro de los seis meses posteriores a la designación de nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunciada para finales de 2026.

En una declaración conjunta, ambos señalaron que la Secretaría de Estado de Estados Unidos indicó que, una vez designadas las nuevas autoridades de esos organismos, deberá decretarse la falta absoluta del presidente y convocarse a elecciones presidenciales en ese plazo.

Machado y González consideraron que esta ruta permitiría avanzar hacia la recuperación del orden constitucional venezolano, en medio de la prolongada situación política que atraviesa el país. Además, respaldaron que la fecha de los comicios sea el 24 de julio, día del natalicio del Libertador Simón Bolívar, propuesta que, según el pronunciamiento, ha sido planteada por aliados internacionales y el movimiento ciudadano venezolano.

Los dirigentes sostuvieron que establecer una fecha electoral daría mayor certidumbre al proceso de transición y permitiría canalizar la cohesión social que, afirmaron, existe actualmente en Venezuela.

También indicaron que continuarán trabajando para alcanzar acuerdos nacionales que orienten la reconstrucción institucional del país. En el documento, ratificaron su compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, y expresaron que la transición debe conducir a un cambio político en Venezuela.

Proponen que Caracas sea sede de la Cumbre Iberoamericana de 2030

La declaración también aborda la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España, que Machado y González calificaron como una oportunidad para fortalecer la cooperación entre los países de la región. Ambos destacaron los avances en materia de cooperación digital, reducción de riesgos, asistencia ante desastres y movilidad académica.

Sin embargo, advirtieron que estos objetivos deben estar acompañados por el respeto a la libertad, la democracia y los derechos fundamentales. En ese contexto, cuestionaron que los ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no estén representados en este tipo de encuentros y condenaron a los gobiernos de esos países por lo que describieron como prácticas de opresión.

Como parte de su pronunciamiento, los dirigentes propusieron que Caracas sea la sede de la XXXII Cumbre Iberoamericana de 2030, bajo el escenario de una Venezuela libre, soberana y democrática.