Matan a tiros a un militar nicaragüense exiliado en Costa Rica

Costa Rica/Un oficial retirado del ejército de Nicaragua y fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue asesinado a tiros este jueves en Costa Rica, donde estaba exiliado.

El mayor Roberto Samcam, de 66 años, fue acribillado por desconocidos el jueves por la mañana en el condominio donde vivía en un suburbio de San José. Activistas y movimientos nicaragüenses en el exilio responsabilizan al gobierno de Ortega y Murillo del ataque.

"Me ha impactado profundamente esta noticia, era algo que no esperábamos, no lo imaginamos", dijo a la AFP Samantha Jirón, hija de Samcam y quien vive en Madrid.

"Roberto era una voz poderosa" que hacía "una denuncia directa hacia la dictadura", dijo a periodistas Claudia Vargas, la esposa del militar.

Al borde del llanto, agregó que su esposo "nunca anduvo" en "ningún mal paso" y su trabajo era visibilizar "las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y la denuncia constante" a lo que ocurría en ese país.

La Cruz Roja Costarricense envió una unidad de soporte avanzado al condominio del oficial en Moravia, pero comprobó que estaba "sin signos vitales", indicó un portavoz de la institución.

Aunque los socorristas no identificaron al fallecido, el Organismo de Investigación Judicial (policía judicial) precisó que era Samcam, férreo crítico de los copresidentes y esposos Ortega y Murillo.

"Condenamos firmemente el asesinato a sangre fría de Roberto Samcam. Es un acto de cobardía y venganza política criminal de la dictadura de Nicaragua", escribió en X el exembajador nicaragüense Arturo McFields, exiliado en Estados Unidos.

El militar, que hablaba con frecuencia con los medios para denunciar al gobierno de Managua, vivía con su esposa en Costa Rica desde 2018, año en que masivas protestas contra el gobierno de Ortega fueron violentamente reprimidas, con saldo de más de 300 muertos, según la ONU.

Según el sitio web de noticias Confidencial, los asesinos entraron en la residencia de Samcam fingiendo que iban a entregarle un paquete, le dispararon ocho veces y huyeron en motocicleta.

- "Noche de cuchillos largos" -

El 10 de enero de 2024, otro exiliado nicaragüense en Costa Rica, Joao Maldonado, fue atacado a tiros mientras estaba en un automóvil con su novia en San José. Ambos resultaron heridos de gravedad.

El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018) expresó en Facebook que el asesinato de Samcam "en nuestro país por su frontal oposición a la dictadura de Ortega y Murillo, es un acto indignante y gravísimo".

"Yo siento que Daniel Ortega y Rosario Murillo están iniciando una noche de cuchillos largos que quieren hacer en diferido por el debilitamiento del régimen", dijo por su lado la excomandante sandinista Dora María Téllez, exiliada en España tras ser encarcelada y desterrada por Ortega.

La "noche de los cuchillos largos" fue una sangrienta purga de militantes nazis ordenada por el dictador Adolf Hitler en 1934 en Alemania.

"Recurren a la ejecución de un exmilitar en retiro, del que ellos creen que tiene una voz que se escucha en las filas del ejército", agregó Téllez, en declaraciones al portal 100% Noticias.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció a Costa Rica "apoyo para responsabilizar a los asesinos y a quienes están detrás de ellos", y se mostró "conmocionado" por el crimen en un mensaje en la red X.

Ortega, un exguerrillero de 79 años, presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y nuevamente en el poder desde 2007, es señalado por sus críticos, gobiernos y organismos internacionales de ser un autócrata que aniquiló la tolerancia, libertades e independencia de poderes.

Una amplia reforma constitucional, en vigor desde febrero, convirtió a Murillo en copresidenta y dio a la pareja poder absoluto en el país.

Tras las protestas de 2018, consideradas por el gobierno de Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, cientos de miles de nicaragüenses fueron forzados al exilio.

El gobierno expulsó y despojó de la nacionalidad a unos 450 críticos (políticos, sacerdotes, periodistas, escritores, músicos, empresarios), muchos de los cuales estuvieron presos acusados de "traición a la patria".