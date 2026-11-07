Al menos 33 muertos en bombardeos sauditas en Yemen, según los hutíes

Iniciada en 2014, la guerra civil en Yemen enfrenta a los hutíes con las fuerzas gubernamentales respaldadas por Riad.

Autoridades de los hutíes proiraníes informaron el domingo que los bombardeos saudíes causaron 33 muertos, muchos de ellos mujeres y niños, en la provincia de Saná, en Yemen, mientras aumenta el número de víctimas mortales en la reanudación de la guerra civil en el país.

Según la ONU, más de 1.600 personas murieron y más de 300.000 fueron desplazadas desde que se reanudaron los combates en este empobrecido país.

El saldo de muertos por los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudita contra la aldea de Al Shariya ascendió a 33, con 39 personas heridas, informó en X Anees Alasbahi, portavoz del Ministerio de Salud de los hutíes.

La agencia noticiosa Saba, de los hutíes, había informado más temprano el sábado que continuaban las operaciones para recuperar a las víctimas entre los escombros y que "aviones atacaron a los equipos de emergencia con dos bombardeos".

"Según las cifras casi definitivas, los muertos incluyen 12 hombres, ocho mujeres y 13 niños", detalló Alasbahi.

La cadena Al Masirah TV, vinculada al grupo respaldado por Irán, difundió imágenes que, según indicó, fueron grabadas en Al Shariya. En ellas se veía humo que salía de un lugar bombardeado, montones de escombros y personas heridas en un hospital. Anteriormente, Saba había reportado 27 muertos.

El viernes, decenas de personas murieron en un bombardeo contra un mercado de la provincia de Taiz, en el oeste del país, cuya ciudad epónima está cercada desde hace semanas por los hutíes. Las fuerzas gubernamentales y los combatientes pro-Irán se han acusado mutuamente de ese ataque.

En septiembre, los combatientes proiraníes lanzaron una ofensiva en el oeste del país que les permitió reforzar su control sobre el estrecho estratégico de Bab el Mandeb, por donde transitan los buques mercantes de Asia que se dirigen a Europa.

Desde entonces, Arabia Saudita bombardea regularmente las posiciones de los hutíes, que han respondido con numerosos ataques en suelo saudita, incluyendo el aeropuerto de Riad, la capital.