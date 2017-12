Trump hablará hoy con Netanyahu, Abás y Abdulá entre rumores sobre Jerusalén

Trump tiene previsto hablar "esta mañana" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el rey Abdulá de Jordania y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, informó la Casa Blanca en una breve nota.

La oficina de Trump se comprometió a informar más tarde sobre el contenido de esas llamadas y adelantó que "probablemente" el presidente mantendrá otras conversaciones con homólogos extranjeros a lo largo del día.

La Casa Blanca no ha confirmado si Trump hará esta semana un anuncio sobre Jerusalén, días después de que varios medios adelantaran que el mandatario daría un discurso este miércoles para reconocer a la ciudad disputada por israelíes y palestinos como capital de Israel.

Aunque Israel considera a Jerusalén su capital, la soberanía del país sobre la parte oriental de la urbe (Jerusalén Este) no está reconocida por gran parte de la comunidad internacional, que mantiene su aparato diplomático en Tel Aviv y sus suburbios.

Trump prometió durante la campaña electoral de 2016 trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Israel, tal y como decreta una ley estadounidense de 1995. Desde entonces, los expresidentes estadounidenses Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama prorrogaron cada seis meses la aplicación de esa ley, en función "de los intereses nacionales" de EE.UU., y Trump hizo lo mismo por primera vez en junio.

El plazo para volver a prorrogar la aplicación de esa ley se cumplió este lunes, pero Trump no envió ninguna orden al Congreso y la Casa Blanca se limitó a indicar que haría pública una decisión al respecto "en los próximos días".

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó este lunes a Trump para expresarle su "preocupación" por el posible reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, y la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, apostó hoy por encontrar una solución "negociada" para esa ciudad.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó hoy incluso con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel si Washington reconoce a Jerusalén como su capital y Arabia Saudí ha tachado de "injustificada" la posible medida de Estados Unidos.

Mientras, los palestinos están preocupados también por un supuesto plan de paz de EE.UU., adelantado por el diario The New York Times, que dejaría a Palestina sin Jerusalén Este como capital, pondría en manos de Israel la mayoría de asentamientos judíos y no daría contigüidad territorial completa al Estado palestino.