Bombardeos israelíes dejan al menos 17 muertos en Líbano, según el ministerio de Salud

Medio Oriente/Nuevos ataques israelíes en Líbano causaron al menos 17 muertos el jueves, anunció el ministerio de Salud local, pese al alto el fuego en vigor desde el 17 de abril.

Desde la mañana del jueves, bombardeos mortíferos israelíes golpearon en distintas localidades del sur del país, incluidas algunas que no figuraban en las órdenes de evacuación, informó también la agencia oficial libanesa de noticias NNA.

Entre los fallecidos hay al menos "dos niños y cinco mujeres", según el ministerio de Salud.

Este saldo incluye un ataque israelí con drones contra un grupo de personas "reunidas cerca del cementerio" de Zebdine, una localidad del sur de Líbano, según la NNA.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó previamente las "violaciones persistentes" de la tregua por parte de Israel, que combate al movimiento islamista proiraní Hezbolá.