Cinco muertos, incluyendo un niño, en ataques israelíes en Gaza

Más de 1,600 palestinos han muerto desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás.

Cinco personas, entre ellas un niño de 12 años, murieron el jueves tras bombardeos y disparos israelíes en la Franja de Gaza, informaron los servicios de emergencia del territorio palestino devastado por la guerra.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de una guerra desencadenada por el ataque lanzado por el movimiento islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La Defensa Civil, organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de la muerte de un niño de 12 años por "disparos de las fuerzas israelíes" al este del campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza.

A pocos kilómetros de allí, en la municipalidad de Al Zawayda, otras dos personas murieron en dos ataques separados. Más al sur, una mujer "murió por disparos de las fuerzas israelíes", y una quinta en un ataque con dron, al oeste de Ciudad de Gaza, según la misma fuente.

Los hospitales que recibieron los cuerpos de las víctimas confirmaron esta información. El ejército israelí afirmó haber "atacado a terroristas de Hamás" en la zona de Al Zawayda.

También indicó no tener "conocimiento de tales incidentes" en relación con la muerte del niño y de la mujer palestina.

Más de 1,600 palestinos han muerto desde el inicio de la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyas cifras son consideradas confiables por la ONU.